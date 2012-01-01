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تقرير امريكي : امريكا اولا يمنع ترامب من الدفاع المباشر عن السعودية
المعارك لازالت متواصلة في باب المندب ومصادر عسكرية توضح للوسط حقيقة انتصارات التحالف متوعدة بمفاجاءات
العدوان السعودي يواصل قتل المزيد من المواطنين ويكثف غاراته على عدد من المحافظات
الخطوة الأولى قبل العبور إلى جسر المفاوضات
راي الوسط
ما وراء تقديم النظام السعودي شكوى الى مجلس الأمن ضد الحوثي وصالح وعلاقتها بدخول الحرب مرحلة جديدة
جمال عامر
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كتابات
اليمن: احباط وغضب
مصطفى احمد النعمان
ماذا تريد السعودية بعد عامين من الحرب؟
جمال عامر
هذا موقفنا من مبادرة كيري وخطة السلام الأممية وهذا ما يتوجب على الدول الكبرى تجاه اليمن
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اخبار وتقارير
تقرير التنمية يصدر تقريره محذرا الحكومات العربية من انفجار شبابي لتردي الأحوال الاقتصادية ومجلة امريكية تصفه بالمرعب
تقريرلمعهد واشنطن : الحوثيون يشنون حرب "حدودية مكثفة وناجحة" ويقدم نصائح لامريكا لمنع السعودية تمديد حربها
فرانسوا فيون رئيس فرنسا القادم المحتمل عقب فوز ترامب في ظل تعالي اصوات اليمين المتطرف في أوربا
الاخبار
تقرير امريكي : امريكا اولا يمنع ترامب من الدفاع المباشر عن السعودية
المعارك لازالت متواصلة في باب المندب ومصادر عسكرية توضح للوسط حقيقة انتصارات التحالف متوعدة بمفاجاءات
العدوان السعودي يواصل قتل المزيد من المواطنين ويكثف غاراته على عدد من المحافظات
ا
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متابعات
“لوفير بلوج”: عُمان تقود وساطة لإنقاذ جميع الأطراف
“المونيتور”: عُمان.. استراتيجية بعيداً عن الانسياق وراء السعودية
قصص حية لأطفال جوعتهم الحرب وأسر شردها القصف السعودي في ظل طغيان السياسة على الانسانية
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محلي
وفاة وإصابة 454 شخص في حوادث مرورية خلال اغسطس باليمن
العثور على جثة مواطن في بئر بالضالع
أمن عدن: ضبط كميات كبيرة من المخدرات والقبض على 23 متهما بالترويج والحيازة لها
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اقتصاد
إغلاق مكاتب البريد في شبوة لانعدام السيولة المالية ( وثيقة )
بن همام يكشف عن انفراج في ترحيل النقد الأجنبي لتغذية حسابات البنوك في الخارج
العدوان يستهدف القطاع السمكي ويصطاد الصيادين في البحر الاحمر .
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